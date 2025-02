I doppiatori italiani contro l’intelligenza artificiale la protesta delle voci più famose del cinema | L’arte meravigliosa nelle imperfezioni – Il video

Leggi su Open.online

L’Associazione Nazionale Attori(Anad) ha lanciato un appello dal titolo «DifendiamoArtistica», rivolto all’intera industria audiovisiva, alle Istituzioni e al pubblico. L’obiettivo è sensibilizzare riguardo ai rischi e ai pericoli connessi all’uso dele del machine learning, ovvero la capacitàmacchine di imitare e riprodurre leumane, con possibili impatti negativi sul mondo del, della televisione e altri settori artistici.Grazie alla campagna di sensibilizzazione promossa da Anad, numerosistanno prendendo posizione per difendere il proprio lavoro e contrastare l’uso non regolamentatoloro. «Chiediamo maggiore attenzione da parte del Governo,Istituzioni competenti e dell’Unione Europea per tutelare i lavori artistici» afferma Daniele Giuliani, presidente di Anad.