Lapresse.it - I doppiatori italiani contro l’intelligenza artificiale: il video di protesta

Anad, l’associazione nazionale attori, ha lanciato l’appello ‘Difendiamoartistica’ per parlare a tutta l’industria audiovisiva, alle istituzioni e al pubblico riguardo i rischi e i pericoli legati ale al ‘machine learning’ (la capacità delle macchine di imitare le voci e riprodurle) nel mondo del cinema, della televisione, e non solo. Moltissimi, grazie alla Campagna di sensibilizzazione lanciata da Anad, si stanno muovendo in difesa del proprio lavoro el’utilizzo inllato e non concordato delle loro voci. “Chiediamo maggiore attenzione da parte del governo, delle istituzioni competenti e dell’Unione europea per tutelare i lavori artistici – riferisce Daniele Giuliani, presidente Anad – Il doppiaggio è una professione artistica ed è in pericolo, come sono in pericolo le nostre emozioni, che rischiano di sparire se a generarle è un software anziché un attore in carne ed ossa.