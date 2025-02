Trentotoday.it - I comuni di Trento e Rovereto cercano cuochi: come candidarsi

C’è tempo fino alle ore 11 di venerdì 28 marzo per presentare domanda per il concorso pubblico unico per esami per la copertura quattro posti a tempo indeterminato e a tempo pieno per la figura professionale di cuoco specializzato, categoria B evoluto, nel comune di(1 posto) e nel comune.