I capolavori i grandi rifiuti il legame con l’Italia | la straordinaria carriera di Gene Hackman il duro di Hollywood

Quando oltre vent’anni faha annunciato il suo ritiro dall’attività di attore, in tanti hanno storto il naso, per l’amore che il pubblico mondiale ha dimostrato fin dagli esordi per il suo lavoro. Oggi che quello stesso pubblico mondiale ne piange la morte, ripercorrendo la sua, ci si accorge che era veramente impossibile fare di più e che tutti i traguardi possibili siano stati tagliati. Gli inizi e il primo Oscar, nato a San Bernardino in California, decide di diventare attore all’età di 22 anni, dopo aver frequentato per sei mesi la facoltà di giornalismo nell’università dell’Illinois. Circa dieci anni dopo l’esordio al cinema con Lilith – La dea dell’amore battezzato sul grande schermo da Warren Beatty. Tre anni dopo già la prima nomination agli Oscar e ai Golden Globe come migliore attore non protagonista, siamo nel 1967 e il film è Gangster Story.