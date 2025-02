Dilei.it - I capi in velluto sono il trend del momento da non farsi scappare

Dovessimo descrivere ilsaremmo tutti concordi nel definirlo sconfinata opulenza fatta tessuto, che non conosce tempo e che non smette di affascinare con la sua aura tutta lusso e raffinatezza, densa di drammaticità.Manifestazione per eccellenza dello sfarzo che fa da fil rouge nella moda attualmente in vigore, il soffice ordito capace di affascinanti giochi di chiaroscuro è da qualche mese tornato ad occupare una posizione di rilievo tra le tendenze dedicate alla stagione invernale: nel ruolo di assoluto must-have, si è vista la sua texture morbida dalla finitura lucente e cangiante brillare su tonalità ricche e intense quali il rosso ciliegia, il blu notte e il verde petrolio, ad esaltarne grandemente ancor di più l’apparenza pregiata.Ma non soltanto d’apparenza si tratta: in fin dei conti parliamo di una stoffa che ha segnato la storia dall’alto dell’armadio dei regnanti, da Enrico VIII d’Inghilterra a Napoleone Bonaparte, di epoca in epoca.