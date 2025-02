Ilrestodelcarlino.it - I cantieri del tram a Bologna, l’ingorgo in Santa Viola: “Usare l’auto è un calvario”

, 27 febbraio 2025 – “È come se avessero messo una bomba sul quartiere”. Alcune strade dell’area- ad esempio un tratto di via Emilia Ponente, del Cardo o del Giorgione - sono come un’isola circondata daidellavia e del Pontelungo. Diversi sono i sensi unici inseriti e alcuni tratti di strada sono stati chiusi, rendendo complesso più che mai il passaggio delle auto e stravolgendo così la viabilità in maniera risolutiva. Un aumento esponenziale del traffico che porta a pensare di essere all’interno di una “situazione paradossale”, apre Giulio Govi descrivendo l’umore delle persone in via Agucchi. Un tratto tormentato non solo dai recenti lavori della Linea rossa del, “ma già dal 2021, anno in cui hanno iniziato i lavori al Pontelungo – nota Govi -. È da quel momento che i clienti sono in calo, così come il fatturato”.