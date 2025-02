Sport.quotidiano.net - I campioni del mondo. Sfida fra Inzaghi e Grosso

Leggi su Sport.quotidiano.net

controcontrodela confronto, per un match che mette in evidenza due dei migliori allenatori della storia degli ultimi anni del campionato Cadetto. Sassuolo-Pisa non sarà solo unatra due squadre in corsa per la promozione, ma anche il nuovo capitolo di un duello tra i due iridati del 2006. Protagonisti di quella storica notte di Berlino, si ritrovano nuovamente oggi da avversari sulle panchine di due delle squadre più ambiziose della Serie B, dopo una gara d’andata che regalò grande spettacolo. Il Sassuolo, guidato da, comanda la classifica con 62 punti, forte di dieci vittorie consecutive al Mapei Stadium, divenuto un fortino impenetrabile. Il Pisa, invece, insegue a cinque lunghezze di distanza e cerca un colpo importante per lasciarsi alle spalle lo Spezia e, perché no, accorciare anche dalla vetta, pur con la tranquillità di avere un discreto tesoretto di punti da gestire nei confronti delle inseguitrici.