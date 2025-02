Ilrestodelcarlino.it - I bambini aprono Carnevale. Stamattina le scuole nelle piazze. Ecco tutte le classi protagoniste

E’ tutto pronto per il via all’edizione 2025 deldi Ascoli. Oggi, Giovedì Grasso, alle ore 9.30 si partirà come sempre dagli studenti: un totale di 29 gruppi e 1500 alunni in maschera (oltre 200 in più rispetto allo scorso anno) che animeranno Piazza del Popolo e Piazza Arringo, a cui vanno aggiunti altri 153che si maschereranno in classe. Le esibizioni saranno precedute dal tradizionale rito di apertura, con Reinterpretato da Enrico Petrucci alla testa del corteo insieme a Buonumor Favorito, Lu Sfrigne e gli ‘Zannetti’ col carretto trainato dal somarello. Il tutto coordinato dall’infaticabile Antonio D’Ascanio. La conduzione deldellesarà affidata come sempre a Marco ‘Micio’ Regnicoli, in piazza del Popolo, e a Stefania D’Agostino in piazza Arringo.