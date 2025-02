Ilfattoquotidiano.it - Hyundai Santa Fe, la prova de Il Fatto.it – Spaziosa e confortevole, con un pizzico di lusso – FOTO

Per raggiungere St. Moritz, sede della kermesse di auto storiche The I.C.E., siamo partiti da Milano a bordo della nuovaFe 1.6 Full-Hybrid HEV da 215 CV, nella versione a 7 posti con trazione integrale 4WD, allestimento XClass, arricchito dal Calligraphy Pack e dal tetto panoramico. La livrea Earthy Brass Matt si faceva notare nel traffico cittadino, dove il suv coreano si muoveva in elettrico puro, garantendo una guida fluida e silenziosa tra le strade congestionate.Uscendo dalla città, sulle tangenziali, la transizione naturale alla modalità ibrida si è fatta particolarmente apprezzare. Il passaggio tra le due fonti di alimentazione avveniva senza strappi, segno di una calibrazione ottimale del sistema di propulsione. Costeggiando il Lago di Como, laFe ha messo in luce la sua stabilità e il comfort di marcia, con un rollio contenuto anche nelle curve più strette.