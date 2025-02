Ilfattoquotidiano.it - “Ho una vagina perfetta, non vedo l’ora di testarla”: l’intervento di vaginoplastica di Michelle Comi per tornare vergine finisce in tv

“Un bel risultato direi. Ho una, da Barbie“.è soddisfatta deldicui si è sottoposta di recente. Un’operazione documentata da un servizio di Veronica Ruggeri per “Le Iene” andato in onda martedì 25 febbraio. Ruggeri è entrata in sala operatoria con l’influencer per seguire passo passo quello che accadeva e per stare accanto a.Non è la prima volta chesi sottopone a interventi per sistemare qualcosa di sé: lo ha fatto con il naso, con le faccette ai denti, con le labbra, il seno. Operazioni per un totale di quasi 30mila euro che sarebbero stati pagati da “tanti uomini che vogliono corteggiarmi e mi vogliono mostrare anche lo stile di vita che possono permettersi e mi fanno tanti regali”. Come riporta TorinoToday la ragazza ha scoperto latramite un’amica: “Tantissime la fanno però non lo dicono perché é ancora un po’ un tabù.