‘Ho detto ripudia’ | il podcast che smonta la propaganda di guerra e racconta il lavoro di Emergency nel mondo L’estratto

A cosa equivalgono 140 carri armati in 15 anni? Alla formazione di 60mila nuovi medici, spese di specializzazione comprese. Una fregata missilistica? Assunzione e pagamento di 1200 infermieri per 10 anni. Un blindato classe Centauro a 2800 borse di studio. La scelta quindi dovrebbe essere scontata, invece la direzione intrapresa dai governi e dalle istituzioni va in direzione opposta, con il risultato che il conto delle spese militari lo pagano sempre i cittadini. Ed è anche per questo che Claudio Jampaglia, giornalista di Radio Popolare, e Giuseppe Mazza, pubblicitario e docente di comunicazione, hanno deciso di creare in collaborazione conilHoripudia. Cinque puntate, della durata di circa 30 minuti ciascuna, per scardinare l’idea della “come unica opzione possibile”, in linea con la campagna che sta portando avanti l’ong fondata da Gino Strada per riaffermare l’importanza e l’adesione all’articolo 11 della Costituzione italiana.