Ilrestodelcarlino.it - “Ho 19 anni e farò rinascere quest’edicola”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Castelnovo Monti (Reggio Emilia), 27 febbraio 2025 – Il nuovo ed unico edicolante di Castelnovo Monti, subentrato nei giorni scorsi ai coniugi Daniela e Giche per ben 28hanno condotto magistralmente l’attività di rivendita dei giornali, è il castelnovese Davide Tagliati di 19, nato e cresciuto a Castelnovo Monti con un forte radicamento in montagna alla quale intende dare il suo contributo di giovane imprenditore strettamente collegato alla cultura e alla quotidianità. Davide Tagliati ha conseguito lo scorso anno scolastico il diploma in Scienze Umane presso l’Istituto ’Cattaneo Dall’Aglio’ di Castelnovo Monti e subito, con il sostegno dei genitori, Davide ha deciso di rilevato la storica edicola “la Rinascita“ di via Roma, nel centro del capoluogo che i vecchi gestori, raggiunta la pensione, intendevano cedere questa attività.