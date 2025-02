Fanpage.it - Hilda compie 105 anni e organizza un rave alla casa di riposo: “Voglio divertirmi ogni minuto”

105e la voglia di fare festa di chi ne ha 25. Per il suo compleanno la signoraJackson ha deciso di festeggiare con unparty nella suadinel Derbyshire, in Regno Unito. Nessuna tombolata o partita di carte per lei che invece ha scelto dj set, vernice e braccialetti fluo. Per l'occasione è arrivata anche la BBC.