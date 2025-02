Inter-news.it - Highlights Coppa Italia | Juventus-Empoli 3-5 d.c.r: che fallimento!

Leggi su Inter-news.it

, ultimo quarto di finale digiocatosi ieri, è finita 3-5 dopo i calci di rigore (1-1 nei tempi regolamentari). I bianconeri escono dalla. Di seguito il video con i gol e glidella partita che si è giocata all’Allianz Stadium di Torino.DISASTRO BIANCONERO – L’si presenta all’Allianz Stadium con personalità e determinazione, giocando alla pari contro unaspenta per almeno un’ora di gioco. Gli ospiti passano meritatamente in vantaggio al 24’ con un gran destro da fuori area di Youssef Maleh, che batte Perin e gela il pubblico torinese. I toscani continuano a spingere e sfiorano il raddoppio in più occasioni, compreso un palo clamoroso colpito da Konate nel finale del primo tempo. Dopo un primo tempo difficile, laprova a reagire nella ripresa.