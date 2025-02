Movieplayer.it - Heretic, recensione: il fattore Hugh Grant, la teologia dell'orrore e un film da non perdere

Leggi su Movieplayer.it

Scott Beck e Bryan Woods non si inchinano davanti la Fede, ma la sfruttano per generare una paura dai tratti universali. Ragionando su un mondo (anche cinematografico) basato sulle iterazioni. Al cinema. Credere o non credere. Dilemma ancestrale, secolare nelle sue digressioni, a volte, speculative. Ossessione umana fin dalla notte dei tempi: la Fede come palliativo, oppure come baluardo? Dietro una fitta aurea oscura, che resta appiccicata soprattutto dopo la visione, ilscritto, prodotto e diretto da Scott Beck e Bryan Woods dice già tutto nel suo immediato titolo:. Certo, oggi tutto potrebbe essere considerato eretico: viviamo un tempo in cui le certezze (e le utopie) sono ormai crollate, ed è complicato cercare rifugio in qualcosa di estremamente astratto come la religione.