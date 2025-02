Gamerbrain.net - Hello Kitty Island Adventure: Guida alla Personalizzazione dei Mobili

L’isola diè ricca diche puoi ottenere in diversi modi:Acquistandoli direttamente da My MelodyCostruendoli tramite craftingTrovandoli sparsi per l’isolaRicevendoli come ricompensa per l’aumento di amicizia con alcuni personaggiOltre a scegliere iper decorare la tua capanna, hai anche la possibilità di personalizzarli! Grazie a My Sweet Piano, puoi cambiare il colore e l’aspetto di alcuni pezzi di arredamento. Ecco come sbloccare questa funzione.Forse potrebbe interessarti anche Come ottenere compagni e abilitàCome Sbloccare ladeiQuesta funzione si sblocca completando la missione “Il Divertimento nei” (The Fun In Furniture), che si divide in due parti.Passaggio 1: Raggiungere il Livello 5 di Amicizia con My Sweet PianoPer sbloccare la missione, devi raggiungere il livello 5 di amicizia con My Sweet Piano.