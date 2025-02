Tpi.it - Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 1: tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi su Tpi.it

e i1: trama, cast e streaming delsu Italia 1Questa sera, giovedì 27 febbraio 2025, su Italia 1 va in onda in prima serata ile i1, primadell’ultimo capitolosaga del maghetto di Hogwarts.e i1 è stato diretto da David Yates, così come la seconda. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.TramaNel penultimodi, dopo la scomparsa sofferta di Albus Silente,è in fuga. Sia Hogwarts che il MinisteroMagia sono caduti nelle mani di Voldemort edrappresenta l’unico ostacolo che si frappone tra il maestro delle arti oscure e la vittoria totale. I membri dell’OrdineFenice scortano il giovane mago verso la casafamiglia Weasley, ma Voldemort – che sta sempre un passo avanti – tende loro un’imboscata con l’aiuto dei Mangia: di conseguenza, muore Edvige e un membro dell’ordine.