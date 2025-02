Anteprima24.it - Hanon Systems, Mortaruolo: “Necessario coinvolgimento del Governo per affrontare questa vertenza”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoA seguito dell’audizione della Terza Commissione Consiliare Permanente “Lavoro, Attività Produttive e Turismo” della Regione Campania, il Presidente della Commissione Giovanni Mensorio ha inviatomattina un’istanza al Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso e al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone per chiedere la convocazione urgente di un tavolo ministeriale sulla crisi dellaItalia di Benevento. “La richiesta si basa sugli esiti dell’audizione del 20 febbraio scorso – afferma il vicepresidente– in cui è stata confermata la volontà della proprietà di chiudere il sito produttivo entro maggio 2025, mettendo a rischio 60 posti di lavoro. Nel documento trasmesso ai due Ministeri si sottolinea la necessità di un confronto istituzionale che coinvolga tutte le parti interessate per individuare soluzioni concrete volte alla salvaguardia dell’occupazione e alla continuità produttiva dello stabilimento.