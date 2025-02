Serieanews.com - “Hanno mutato l’uomo chiave, la società Juve non esiste più”: che bordate in diretta

“C’è una sola persona che potrebbe parlare e l’”: inradio viene svelato un retroscena importante sullantus“, lanonpiù”: chein(Foto: Ansa) – serieanews.comCosa sta succedendo allantus? È una domanda che ormai si fanno in tanti, tra tifosi, giornalisti e addetti ai lavori. Una squadra fuori da tutto e in corsa solo per un posto in Champions, un allenatore che cerca di tenere il timone saldo e una dirigenza. beh, una dirigenza che sembra più un’entità astratta che un punto di riferimento.La critica più dura è arrivata nelle scorse ore da Tony Damascelli, voce storica del giornalismo italiano, che a Radio Radio ha sganciato una serie di fendenti che fanno male, molto male. Nessuna pietà, nessun giro di parole: “Lanon c’è più“, ha detto senza mezzi termini.