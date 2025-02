Hanno detto tutto Riunione al Grande Fratello concorrenti sconvolti da quello che è successo

Leggi su Caffeinamagazine.it

Nella notte appena trascorsa, la casa delè stata teatro di eventi cheprofondamente scosso sia iche il pubblico. La reazione del pubblico non si è fatta attendere: sui social media, numerosi spettatoriespresso indignazione per quanto accaduto, chiedendo provvedimenti immediati come accaduto durante le scorse edizioni, quando le squalifiche erano molto più frequenti a seguito di determinati comportamenti. Questa non è la prima volta che ilsi trova al centro di polemiche per comportamenti inappropriati all’interno della casa. In passato, episodi similiportato a squalifiche e provvedimenti disciplinari nei confronti deicoinvolti. Basta ricordare l’episodio di cui fu protagonista Daniele Dal Moro, squalificato dalVip durante la settima edizione del programma, il 17 marzo 2023.