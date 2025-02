‘Hanno appena mantenuto calmo’ – Slot salva i giocatori mentre il Liverpool estende il vantaggio al Summit della Premier League

Leggi su Justcalcio.com

Arneha salutato la calma che i suoihanno mostrato dopo quelle che abbiamo chiamato "sfide mentali"ilha esteso il loroin cima allaa 13 punti con una vittoria per 2-0 su Newcastle ad Anfield.I gol di Dominik Szoboszlai e Alexis Mac Allister hanno ottenuto la vittoria per la squadra dicontro una squadra del Newcastle che ha lottato in assenza dell'attaccante Alexander Isak.La stallo senza reti dell'Arsenal contro la Foresta di Nottingham significava che i Reds hanno esteso ilnel tavolo di due punti con dieci partite rimanenti.Il boss delha guardato la partita dagli spaltiha servito il primo di un divieto di touchline a due partite dopo aver ricevuto un cartellino rosso al fischio a tempo pieno nel pareggio per 2-2 con Everton.