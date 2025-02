Juventusnews24.com - Hancko Juve: decisione presa in vista dell’estate. Cosa succederà per l’arrivo del difensore del Feyenoord, ultimissime novità

di RedazionentusNews24: unaè statain. Ecco cheperdeldelimportantiL'edizione odierna di Tuttosport è tornata a puntare la lente d'ingrandimento supotrebbe succedere in difesa per il calciomercatontus della prossima estate. Già in parte rivoluzionato a gennaio per via dell'emergenza infortuni, il reparto arretrato subirà dei ritocchi anche da giugno in poi.Qual è il primo nome nella lista di Cristiano Giuntoli? Beh, Daviddel. Il muro del club olandese ha impedito che il giocatore arrivasse a Torino già a gennaio ma, secondo il quotidiano torinese, il suo approdo alla Vecchia Signora è sempre più probabile in estate.