Hamilton-Ferrari svela tutto | Notizia bomba

Il passaggio di Lewisinha fatto sognare tutti gli appassionati della Formula 1 e in generale tutti gli amanti dello sport.L’arrivo del sette volte campione del mondo a Maranello è sicuramente una vera e propria rivoluzione nel mondo delle quattro ruote, uno di quei cambi di casacca che scombinano tutte le carte in tavola e che creano attese stratosferiche. Il conto alla rovescia è iniziato a Londra, quando il 18 febbraio sono state presentate tutte le livree del 2025. I motori si accenderanno ufficialmente nel weekend che va dal 14 al 16 marzo, con il primo appuntamento in Australia che svelerà al mondo la nuova Formula 1. Ed è a Melbourne che scenderà in pista per la prima gara in rosso Lewis, con il britannico che dopo i primi test tra Fiorano e il Bahrain vivrà finalmente il suo primo appuntamento ufficiale in rosso.