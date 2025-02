Ilnapolista.it - Hamilton era sul punto di rinunciare alla Ferrari per il razzismo degli stadi italiani

Chi chiedeva perché laha deciso di puntare sul “vecchio” Lewis, ha in questi giorni di-mania avuto la sua risposta: é sulla copertina di Time, per il numero del 2 marzo. Una copertina che già tutti definiscono “iconica”. “Horse Power”, è il titolo.è in abito bianco di fronte a uno stallone nero di nome Aroma, in posa come il cavallino rampante.Nella lunga intervistadice che “accoglie con favore la negatività” dei “vecchi uomini bianchi”, tipo Bernie Ecclestone ed Eddie Jordan che avevano criticato il suo passaggio.E dice che nessuno avrebbe potuto mettersi nei suoi panni poiché non c’è mai stato nessuno come lui. “Non paragonarmi mai a nessun altro. Sono il primo e unico pilota di colore che abbia mai praticato questo sport. Sono fatto in modo diverso.