Metropolitanmagazine.it - Hamas ha riconsegnato a Israele i corpi dei 4 ostaggi deceduti, liberati prigionieri palestinesi

Come da accordi,hatramite la Croce Rossa idi 4. Ora il personale della Croce Rossa a Gaza si prepara ad accogliere centinaia di, il cui rilascio è previsto per la notte. Secondo l’ufficio stampa di, si prevede che oltre 400 detenuti saranno rilasciati nella Striscia di Gaza, la maggior parte dei quali arrestata dopo il 7 ottobre. Nel frattempo, in Cisgiordania, le forze israeliane stanno tentando di reprimere i festeggiamenti per il rilascio nei pressi della prigione di Ofer, dove si prevede che 151saranno.L’emittente pubblica israeliana Kan riferisce che l’esercito proietta un messaggio con la scritta “I nostri occhi sono puntati su di voi” su uno degli edifici che si affacciano sulla prigione.