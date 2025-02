Quifinanza.it - Hacker filorussi da 11 giorni all’attacco dell’Italia, colpiti siti di Regioni e Comuni

La guerra ibrida di Putin è in corso e gli attacchidel gruppo diNoName057(16) contro l’Occidente e l’Italia fa parte della strategia. Da ben 11, glihanno preso di mira il nostro Paese, colpendoistituzionali e di servizi essenziali.Gli ultimi attacchi hanno colpito piattaforme della pubblica amministrazione locale e l’Ordine dei giornalisti. Nel mirino, fra gli altri, idell’Anm (Associazione nazionale magistrati), della Dia (Direzione investigativa antimafia), delleLombardia, Umbria e Friuli-Venezia Giulia e deidi Brescia, Prato, Parma, Perugia e Rimini, fra gli altri.Attacchidi tipo DdosL’Agenzia per la cybersicurezza nazionale ha allertato i bersagli e ha informato le autorità preposte.Idi NoName057(16) sono soliti mettere in atto attacchi di tipo Ddos, cioè Distributed denial of service: si tratta di aggressioni informatiche che rendono inaccessibili ibersaglio simulando l’accesso in contemporanea di migliaia di utenti virtuali.