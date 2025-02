Juventusnews24.com - Guardalà rivela: «Stagione al di sotto di quello che ci si aspettava, eliminazione pesante che sta creando delle riflessioni importanti nel club!»

di Redazione JuventusNews24, giornalista di Sky e inviato al seguito della Juventus, ha analizzato così l’dei bianconeri dalla Coppa ItaliaIntervenuto in collegamento a Sky Sport 24, Giovanniha parlato così dell’della Juventus dalla Coppa Italia contro l’Empoli. Queste le sue parole.PAROLE – «Clamoroso, fragoroso e inaspettato. Tantissime occasioni sprecate dall’Empoli. Un’in casa in Coppa Italia ai quarti di finale è un fatto storico per la Juventus. Questa è assolutamente clamorosa e stasituazioni che vanno approfondite. Un’è moltoe all’interno delsi stanno facendo. Questaè al didiche ci si. Le responsabilità di questaaltalenante vanno attribuite anche a Thiago Motta, ma per quanto riguarda l’atteggiamento della partita di ieri non deve essere un allenatore a spiegare l’importanza di arrivare in fondo alla Coppa Italia dopo essere usciti una settimana fa dalla Champions».