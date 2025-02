Guarda se tu devi uscire… Grande Fratello la insinuazione di Jessica su chi esce dalla Casa

Leggi su Caffeinamagazine.it

, il grave sospetto diMorlacchi. Anche oggi un nuovo scandalo scuote le fondamenta della. Quest’anno il reality di Alfonso Signorini è stato spesso sotto attacco, le critiche e gli scandali si sono sprecati. Si è parlato di televoti truccati, di favoritismi, per non parlare di quello che accade tra i coinquilini e delle decisioni di conduttore e produzione.Mentre esplode il caso sulla mamma di Zeudi Di Palma, colpevole di aver condiviso una lettera presumibilmente contraffatta, ora fanno rumore le parole, o meglio i sospetti diMorlacchi. Dopo la vittoria a sorpresa di quest’ultima su Helena Prestes c’è chi ha parlato di televoto truccato e della tossicità dei fandom. Adesso è proprio la cantante a creare un’altra polemica.Leggi anche: “Con me hai chiuso”.