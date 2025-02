Gruppo Mcc-Anfir, perfezionata l’intesa che facilita l’accesso al credito delle Pmi

Leggi su Ildenaro.it

IlMedioCentrale e, l’Associazione NazionaleFinanziarie Regionali, “hanno sottoscritto oggi a Roma un Addendum al protocollo siglato lo scorso luglio che ha dato vita a una collaborazione strategica tra le parti. Presenti alla firma, l’amministratore delegato della CapoMedioCentrale, Francesco Minotti, e il presidente diMichele Vietti“. E’ quanto si legge in una nota diffusa dalMcc, nella quale si precisa che “attraverso la nuova intesa, ilMedioCentrale potrà mettere a disposizioneimprese richiedenti e/o beneficiarieagevolazioni gestite dalle singole Finanziarie Regionali una gamma di prodotti bancari a sostegno del tessuto produttivo. In particolare, nel più ampio ambito delagevolato previsto dalla collaborazione, ilpotrà offrire soluzioni come crediti di firma per le agevolazioni, finanziamenti a breve termine e linee direvolving finalizzate a sostenere la realizzazione dei progetti imprenditoriali con impatti positivi nei territori di riferimento, con condizioni più vantaggiose rispetto a quelle ordinarie”.