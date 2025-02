Laspunta.it - Grottaferrata, asfalto nuovo su via Tuscolana

Prosegue il ripristino del manto stradale da parte dell’Amministrazione Di Bernardo per rendere più confortevoli e scorrevoli le strade cittadine. Il prossimo lunedì 3 marzo infatti avranno inizio i lavori di asfaltatura in Via, dall’intersezione con Via Vicinale Aldobrandini fino all’intersezione con Via della Pedica, che saranno eseguiti da Acea Ato 2. Gli interventi sono stati programmati a partire dalle ore 9:00 per finire alle ore 17:00, salvaguardando per quanto è possibile le fasce di più intenso traffico veicolare della mattina e del rientro serale, e proseguiranno fino a venerdì 7 marzo salvo condizioni meteo avverse. Nelle giornate di lavoro, nel tratto interessato, saranno istituiti il senso unico alternato di marcia e il divieto di fermata e sosta.“Ringrazio Acea Ato 2 per aver accolto la richiesta di asfaltare questa porzione di strada, in sostituzione di un altro tratto che aveva in programma, ma il cuiera stato ripristinato poche settimana fa da Città metropolitana di Roma Capitale – dichiara il Consigliere Michele Mazza, delegato ai Rapporti con gli Enti gestori – Grazie alla disponibilità dimostrata da Acea nei confronti della Città aumenteranno le arterie cittadine rimesse ae rese più scorrevoli per gli utenti.