Juventusnews24.com - Greenwood Juve: dalla Spagna insistono sull’interesse per l’inglese! Ma il Marsiglia chiede una cifra monstre per farlo partire

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24: fissato il prezzo delper lasciarlosu questo nome per i bianconeri, precisamente dal portale Fichajes.net, torna ad emergere il nome di Masonper il mercatodella prossima estate. Bianconeri già sulda diverso tempo, ma occhio alla concorrenza di Barcellona, Bayern Monaco e Liverpool.Ma la concorrenza non è l’unico ostacolo, perché per arrivare al giocatore lantus dovrebbe spendere circa 75 milioni di euro,richiesta dal. Per questo al momento la pista appare fuori portata per i bianconeri, senza cessioni importanti.Leggi suntusnews24.com