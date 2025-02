Oasport.it - Grazie Pellegrino, hai predicato nel deserto. Ma ora lo sci di fondo italiano rischia l’oblio

Ha dello stupefacente quanto realizzato oggi da Federicoai Mondiali di sci diin corso di svolgimento a Trondheim (Norvegia). A 34 anni (saranno 35 a settembre) il fuoriclasse valdostano ha vinto un argento superbo nella Sprint alle spalle dell’inumano norvegese Johannes Hoesflot Klaebo, apparso al solito inattaccabile, come se realmente sciasse in una dimensione parallela. Ancora una volta l’ha dato una prova magistrale di come si prepara un grande appuntamento. È arrivato in forma perfetta alla rassegna iridata, oseremmo dire ad un livello che non si vedeva da anni, almeno dalle Olimpiadi di Pechino 2022. E, in effetti, abbiamo ammirato un‘all’antica’, ovvero veloce sin dalle qualificazioni e che prende di petto la fase ad eliminazione diretta, scegliendo la seconda batteria ai quarti e la prima in semifinale.