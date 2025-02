Dayitalianews.com - Grave incidente lungo l’Appia: tre persone trasportate in ospedale

Un violento scontro frontale si è verificato nel pomeriggio di martedì 25 febbraiola via Appia, in contrada Barchi, a Terracina. Due vetture, una Chevrolet Spark e un’Audi Q3, si sono schiantate mentre procedevano in direzioni opposte. Tresono rimaste ferite, rendendo necessario l’intervento dei soccorsi.Sul posto sono giunti rapidamente i sanitari del 118 e i Carabinieri, che hanno gestito le operazioni di emergenza e avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.La dinamica dello schiantoDai primi accertamenti condotti dalle forze dell’ordine, sembra che le due auto stessero percorrendo la strada in sensi di marcia opposti, quando per cause ancora in fase di verifica è avvenuta la collisione frontale. L’impatto è stato particolarmente violento e ha reso necessario l’intervento dei mezzi di soccorso.