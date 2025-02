Davidemaggio.it - Grande Fratello, tra i temi di stasera: “perché Helena non ha vinto il televoto per la finale?”

Anticipazioni trentacinquesima puntata di giovedì 27 febbraio 2025In diretta su Canale 5, Alfonso Signorini conduce la trentacinquesima puntata del reality. Al suo fianco le opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, insieme a Rebecca Staffelli in postazione social.Al centro della serata il verdetto delche stabilirà un nuovo eliminato: chi dovrà abbandonare il gioco tra Amanda, Chiara,, Maria Teresa e Zeudi? A proposito di, nella scorsa puntata non è riuscita a vincere ilper diventare la prima finalista donna e continua a domandarsi cosa abbia sbagliato. Riuscirà a trovare una risposta? Ma soprattutto, si parlerà dell’ormai‘malato’ del GF?E poi i continui alti e bassi nella relazione tra Lorenzo e Shaila, che non accennano a fermarsi, in particolare dopo quanto successo nella scorsa notte, in cui Spolverato ha nuovamente dato di matto nella Casa.