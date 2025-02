Tvzap.it - “Grande Fratello”, momento di tensione a tavola: Federico raggela Zeudi, il gesto choc

Leggi su Tvzap.it

News Tv. Tantissimi utenti sui social hanato il bellissimodi. Il concorrente delinfatti ci ha visto lungo e ha messo i bastoni tra le ruote acon unche non è passato inosservato. In questo modo,ha scongiurato quella che poteva diventare una lite nata da una mera provocazione. Cos’è successo? (Continua dopo le foto)Leggi anche: “”, Shaila e Lorenzo si sono lasciati: le parole di StefaniaLeggi anche: Federica Panicucci, la triste notizia in diretta a “Mattino 4”: “Morto unattore”“”, la festa per il compleanno di JavierJavier Martinez oggi compie 30 anni. Nell’ultima edizione del, il concorrente è stato spesso al centro delle dinamiche nella casa, dal triangolo con Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato a quello con Helena Prestes eDi Palma.