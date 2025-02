361magazine.com - Grande Fratello, Lorenzo Spolverato protagonista di una notte folle, la regia lo censura

si è resodi un brutto episodio al reality al punto che lalo hato– Nottatatrae Shaila nellasi è resodi un brutto episodio al reality di Canale 5. Il gieffino ha perso le staffe con Shaila Gatta e ha inveito contro la fidanzata, gelosa del rapporto che il fidanzato ha con Chiara, e, durante la lite, ha iniziato ad urlare.Laperò non ha inquadrato il momento della lite e ha cambiato immagine inquadrando Federico e Giglio, mentre il primo ha descritto la scena: “Guarda, sta buttando le case là”.Pare che il gieffino in un momento di rabbia, stando al racconto dei coinquilini, avrebbe aperto l’armadio di Shaila Gatta strappando dei fogli di carta e avrebbe anche sbattuto per terra un quadro e dei cuscini in piscina.