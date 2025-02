Isaechia.it - Grande Fratello, Lorenzo Spolverato fuori controllo: urla, pugni, poi strappa i vestiti dall’armadio di Shaila

All’interno della Casa del, la scorsa notteGatta hanno avuto l’ennesima accesa discussione.Di recente il rapporto tra il modello e la ballerina è diventato più teso a causa della presunta gelosia dinei confronti di Chiara Cainelli. Il 28enne, infatti, è certo che la fidanzata non gradisca la vicinanza tra i due ma, dal canto suo, la 30enne ha continuato a sostenere che, in realtà, si è sentita trascurata da(QUI le sue parole). In più, non ha gradito le ultime mosse del fidanzato, che ha parlato agli altri inquilini della gelosia di. Dinanzi alla perplessità dei suoi interlocutori, specie di Zeudi Di Palma e della stessa Chiara, che hanno preso le difese della Gatta, il modello ha tuonato: “Bene, credete pure a lei. Ah, lei non è gelosa di te Chiara perché è tua amica? All’inizio era amica anche di Helena eppure era gelosissima di lei e me lo diceva.