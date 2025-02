Isaechia.it - Grande Fratello, Ilaria Galassi insulta Helena sui social: “Deficiente brasiliana, fatemi rientrare cosi? la mando a fanc*lo”

Leggi su Isaechia.it

, che ha lasciato volontariamente la Casa del, ha espresso il desiderio dinel reality show.Nel corso della ventottesima puntata dell’ex volto di Non E’ La Rai ha comunicato la sua decisione di voler lasciare il gioco per riprendere a “fare la mamma”. Eppure, a distanza di due settimane,ha preso parte ad una room su X dove ha rivelato che le piacerebbein gioco, soprattutto per confrontarsi conPrestes. Poco prima di abbandonare il reality condotto da Alfonso Signorini, infatti, la donna ha avuto uno scontro fisico con la modella.Se vinceil pubblico non capisce nulla. Volete farmi? Fatelo, almeno rientro un mese. Se voglio? Guarda, solo per dare tre o quattro vafad, con tutto il cuore.