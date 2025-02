Superguidatv.it - Grande Fratello, Helena Prestes non finalista: la casa è divisa, Jessica dalla sua parte | Video Mediaset

Leggi su Superguidatv.it

non è riuscita a vincere il primo televoto per donnaale nellasono tante le donne che gioiscono.no., Chiara, Zeudi e Shaila controha riflettuto a lungo sul mancato posto per la finale nelladel. Diverse donne nellahanno gioito per la mancata vittoria al televoto, in particolare tra le più cattive ci sono state Chiara che, in giardino con Zeudi e Shaila ha detto “le regine vengono impiccate”. Chiara in diretta spiega che non voleva dirlo di, ma Alfonso Signorini non le crede: “a me sta pagliacciata che prendete per i fondelli il pubblico non piacciono. Tu eri la stessa che diceva di vedere inla faccia da rosicona che non era finita in finale”. Zeudi, invece, ha detto cheè una che scredita gli altri.