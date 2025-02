Ilrestodelcarlino.it - Grande fratello contro sosta selvaggia. La polizia locale sfodera ‘Scout speed’

La novità è di quelle destinate a suscitare polemiche. Se non ricorsi e querelle giudiziarie. Ladi Cesena sarà dotata d’ora in poi di: una speciale telecamerala ‘’, da utilizzare anche semplicemente muovendosi con un’auto di pattuglia lungo le strade della città. La nuova apparecchiatura consente la rilevazione in automatico delle targhe delle auto in posizione irregolare. Dopo l’accertamento, la contravvenzione viene finalizzata manualmente dagli agenti. Il dispositivoviene installato a bordo di un mezzo in dotazione allaed è costituito da una telecamera in grado di rilevare, in tempo reale, infrazioni evidenti come, ad esempio, le soste irregolari sui marciapiedi, in doppia fila o in corrispondenza di attraversamenti pedonali.