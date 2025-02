Metropolitanmagazine.it - “Grande Fratello” anticipazioni del 27 febbraio: la crisi di Lorenzo, una sorpresa per Javier

Nuovo appuntamento con “”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini, in onda stasera 27dalle 21:40 su Canale 5, il televoto del 27In studio Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, Rebecca Staffelli raccoglierà i commenti dei telespettatori. Questa sera l’importante verdetto del televoto tra 5 protagoniste di questa edizione. Chi dovrà abbandonare il gioco tra Amanda, Chiara, Helena, Maria Teresa e Zeudi?oggi compie 30 anni e ilJuan Manuel varcherà la porta rossa per riabbracciarlo e festeggiare con lui.Gli alti e bassi nella relazione trae Shaila non accennano a fermarsi, turbolenze e inquietudini agitano gli animi dei due ragazzi. Helena non è riuscita a vincere il televoto per diventare finalista e continua a domandarsi cosa abbia sbagliato.