Tutto.tv - Grande Fratello anticipazioni 27 febbraio: eliminato, sorprese e faccia a faccia

Leggi su Tutto.tv

fermento per la messa in onda della puntata di questa sera del, giovedì 27. Tra i vari argomenti che saranno trattati sarà fatta anche chiarezza su quanto accaduto durante la scorsa puntata del GF, quando Jessica Morlacchi ha trionfato su Helena Prestes in qualità di finalista di questa edizione. Ecco tutto quello che succederà stasera. Tensioni e polemiche nella puntata del 27delStasera andrà in onda una nuova puntata delcondotta da Alfonso Signorini, con opinioniste Cesara Buonamici, Beatrice Luzzi, recentemente al centro di svariate polemiche, e Rebecca Staffelli. Nella messa in onda di questa sera ci sarà spazio per trattare svariate dinamiche. Primo fra tutti sarà toccato l’argomento inerente i finalisti.