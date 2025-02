Movieplayer.it - Grande Fratello, anticipazioni 27 febbraio: chi esce, sondaggi, crisi Helena e Shailenzo, sorpresa per Javier

Leggi su Movieplayer.it

Ledi giovedì 27delsono naturalmente legate a quanto accaduto tra Lorenzo e Shaila nelle ultime ore, ma anche alladidopo il televoto di lunedì scorso. Ilsi appresta a una nuova diretta, in questo giovedì 27, in prima serata su Canale 5, una di quelle puntate che, a voler affrontare tutto quanto emerso durante la settimana, si preannuncia complessa. Dallesappiamo chericeverà unaper il suo compleanno, ma, da quello che sappiamo, i momenti più leggeri e divertenti potrebbero finire qui. Chi verrà eliminata stasera dal? Le nomination dello scorso lunedì hanno parlato chiaro: quando c'è da essere vendicativi con qualcuno, quando c'è da far fuori qualcuno, gli uomini riescono sempre a creare alleanze, anche silenziose, .