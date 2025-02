Governo | in dl bollette aiuto a famiglie

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

20.55 "Verrà adottato un pacchetto di misure che va incontro alle esigenze dellee delle imprese italiane,garantendo un sostegno concreto in un momento di difficoltà economica legato all' aumento dei costi energetici" e "ilcontinuerà a lavorare parallelamente per ulteriori iniziative di medio e lungo periodo che possano rafforzare il sistema nel suo complesso". E' quanto si apprende al termine del vertice a Palazzo Chigi sul decreto contro il caro-che sarà varato domani dal Consiglio dei ministri.