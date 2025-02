.com - Google ora consente di eliminare facilmente i tuoi dati online con un nuovo strumento

Proteggere la propria privacyè fondamentale, soprattutto quando le informazioni personali appaiono nei risultati di ricerca senza il nostro consenso.ha recentemente aggiornato il suo"Risultati su di te", offrendo nuove funzionalità per aiutarti a gestire la tua presenzain modo più semplice ed efficace.Come funziona il"Risultati su di te"?ha riprogettato il suoper la rimozione deipersonali dai risultati di ricerca, rendendolo più intuitivo ed efficace. Ora, puoi registrartiper ricevere notifiche quando il motore di ricerca trova nuove informazioni sensibili come il tuo numero di telefono o indirizzo. Il monitoraggio proattivo diti avviserà automaticamente, semplificando il processo di protezione dei