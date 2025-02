Bergamonews.it - Goggia, a Kvitfjell alla caccia di vittorie per riprendere quota in Coppa del Mondo

Leggi su Bergamonews.it

Secondo posto in discesa nel marzo 2023, quarto nel super G del giorno dopo. Sofiatorna aper la seconda volta nella sua carriera dopo l’apparizione di due anni fa. Quando a marzo della scorsa stagione si sono svolti due Super G, d’altronde, la sciatrice bergamasca era ancora in piena convalescenza: non era passato neanche un mese dall’infortunio e seguente operazione che l’ha tenuta ferma quasi tutto l’anno.Sull’Olympiabakken, pista recentemente reintrodotta nel calendario delladel, la 32enne di Astino sarà protagonista in un weekend adrenalinicodella sua prima vittoria in Norvegia: delle sue 26, mai nessuna è arrivata nel paese scandinavo.Dato particolare. Stavolta però conterà particolarmente tornare a casa con punti importanti, visto che la stagione volge al termine: successivamente si andrà in Svezia ad Are per un weekend di gare tecniche, poi La Thuile (Val d’Aosta) e Sun Valley (negli Stati Uniti) chiuderanno il programma della velocità.