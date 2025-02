Quotidiano.net - Gli uiguri deportati in Cina: imprigionati per undici anni in Thailandia

Roma, 27 febbraio 2025 – Arriva la conferma dalla: espulsi decine di cinesi dalla. Un ‘trasferimento forzato’ secondo l’Onu. Gli interessati sono tutti appartenenti all’etnia turcofona degli, maggioritaria nella regione dello Xinjiang. Amnesty International condanna l’accaduto, definendo la deportazione come ‘estremamente crudele’.prigionieri insoggiornavano nelle carceri thailandesi dal 2014, prima di essere riportati in. Ammassati nei centri di detenzione, gli iuguriavevano la sola colpa di essere entrati illegalmente nel paese, una scelta disperata che è costata loro una dedidi vita. Alcuni non ce l’hanno fatta: le carceri thailandesi sono sovraffollate, le norme igienico-sanitarie carenti, la tutela del detenuto quasi utopica.