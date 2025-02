Lettera43.it - Gli scontri a Libero tra Capezzone e Sechi e l’ipotesi di addio

Il segnale è stato subito interpretato come prodromico di un imminente. Danielesta portando via dal suo ufficio scatoloni di libri, e nei corridoi di(ora nella nuovissima sede milanese di via Dell’Aprica) l’interpretazione è univoca sul futuro del direttore editoriale. Incomprensioni e scazzi continui col direttore responsabile Mariosono arrivati a un punto di non ritorno, così che tra i due si è superata la soglia dell’incompatibilità. L’ultimo scontro lunedì 24 febbraio, all’indomani delle elezioni tedesche, quando il titolo di apertura sulla caduta di Berlino – “S’è bruciato il würstel” – ha fatto storcere non poco il naso a.La prima pagina didi lunedì 24 febbraio 2025.Ma anche quello di due giorni dopo sul caso Santanchè – “Borsettate alla sinistra” – pare avergli suscitato poco entusiasmo.