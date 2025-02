Ilgiorno.it - Gli opposti che si intrecciano a teatro. A Biassono fra musica e identità di genere. All’OppArt di Sovico l’incontro impossibile

Un’opera in bilico tra Cechov e De André per esplorare, con toni a volte beckettiani, il tema complesso e sfaccettato dell’di. Ma anche una storia di incontri casuali che cambiano tutto, raccontata con un mix insolito di stand-up comedy e poetry slam. Due spettacoli per vivere la magia delquesto weekend in Brianza. Sul palco del cineSanta Maria disabato alle 21 gli attori della compagnia Vudisì daranno vita alla rappresentazione “Ho visto Nina volare“ (nella foto), un viaggio nell’e nella ricerca di sé, nel quale i protagonisti Costantina e Marco, la prima drammaturga in cerca di salvezza e il secondo attore alla deriva, faranno comprendere come l’sia qualcosa di fluido e come questo si intrecci con la necessità di trovare il proprio spazio nel mondo.