Cultweb.it - Gli Homo Sapiens erano nelle foreste pluviali dell’Africa molto prima di quanto credessimo: cosa cambia?

Leggi su Cultweb.it

Gli esseri umani abitavano leoccidentale almeno 150.000 anni fa. La scoperta, basata sull’analisi dei sedimenti del sito di Bété I in Costa d’Avorio,profondamente la nostra comprensione dell’evoluzione umana.di questo studio, le prove più antiche di esseri umani intropicali africane risalivano solo a 18.000 anni fa. Questo nuovo ritrovamento, riportato nella rivista Nature, suggerisce chenon si sia sviluppato solo in ambienti aperti, come le savane, ma abbia prosperato anchedensetropicali umide.uomocaverne (fonte: FreePik)Bété I venne scoperto negli anni ’80 e sottoposto a scavi tra il 1982 e il 1993. I reperti recuperati mostravano caratteristiche adatte alla lavorazione di piante fibrose e risorse tipiche delletropicali.